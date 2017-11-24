〈南部〉綠島南寮紅燈塔倒了1年 明年中重建

2017-11-24

獲補助4億 公告徵選廠商

〔記者黃明堂／台東報導〕南寮漁港是綠島出入門戶，去年莫蘭蒂颱風造成南防波堤破損，紅燈塔倒掉，已經躺了一年，總算獲得中央核定補助四億元，縣府已公告徵選設計監造廠商，預估兩年後完成重建。

出生在綠島的縣議員許進榮說，日前搭船回到綠島，進港第一眼看到的是躺著的紅燈塔，讓人難過，他相信這是很多遊客對綠島的第一印象。

縣長黃健庭說，縣府早已提報災修計畫，但必須由中央審查核定，耗掉很多時間，最近已獲中央核定補助四億元，縣府也已進入規劃設計階段。

南寮漁港防波堤從九十八年莫拉克颱風開始，三度經歷颱風損壞，縣府這次經過堤面及海下調查，分析出歷次損害的原因，做為災修設計的參考，以因應極端氣候的風浪衝擊。

農業處長許瑞貴說，目前決定採用舊堤拆除重建方式，於原址重建沉箱堤，經費約三點六七億元，工期十五個月，同時進行堤體安全加強計畫，經費約四千兩百萬元，目前正公告徵選設計監造廠商，預估最快明年六月可動工，工期十五個月。

富岡紅燈塔重建 無人投標

另外，同樣被莫蘭蒂重創，倒入海中的富岡漁港紅燈塔，縣府將以三點二億元修復東堤，並重造紅燈塔，預計工期一年，工程雖已上網招標，但無人投標。許瑞貴表示，將切割成兩個標案來重新招標，希望讓工程難度較低的部分先發包施工。