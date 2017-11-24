〈南部〉藝術節評價高 居民盼改善停車

2017-11-24

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市今年舉辦首屆漁光島藝術節，豐富的裝置藝術品和海岸線吸引大量觀光客，連當地人都說重現當年秋茂園的塞車熱潮。儘管活動辦得有聲有色，但交通問題仍待改進。

對於漁光島藝術節，當地居民普遍給予讚聲，認為活動帶來大量的人潮，甚至重現當年秋茂園的塞車景況，對當地發展和店家都有很大的幫助，希望明年能夠續辦，只是必須針對停車規劃完整的配套。

居民楊先生表示，活動的確帶來整體的提升，但有些要去島外做生意的店家卻受到影響，車子卡在橋上動不了，當天只好休息；除了對外的交通，居民詹小姐也抱怨，家門口在開幕第一天就停滿遊客的車輛，轎車完全無法進出，甚至在勸導觀光客離去時，還被反嗆「別人都可以，就我不行」，希望市府未來續辦一定要解決停車問題，例如把車疏導停在健康路或億載金城附近，讓遊客能夠從大橋走進島內，領略漁光之美。

由於藝術節辦得相當成功，地方希望能保留作品，經過文化局、策展單位和里長林寧峰協調後，決定留下「迷霧森林」和「喃喃細語潮間帶」，此舉也引來正反雙方的看法。正方認為應該留存全部的作品，當做觀光新亮點，只展出幾個禮拜非常可惜；不過反方卻認為，藝術品根本無法承受漁光島風大天災多特性，不出幾個月就會全部壞光，不值得花大筆預算維護，如果只是留下一、二個作品「保存意象」更是浪費，「市府必須想一想」。