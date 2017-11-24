〈南部〉街藝表演賽 今起水萍塭公園連3天

2017-11-24

周邊不封街 歡迎來打賞

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年一次的「街藝狂饗」全國街頭表演大賽，將於廿四日在水萍塭公園登場，一連三天有包括法國大型街頭劇場「表演特快車」在內的十組國際團隊，以及全台廿一組街頭藝人同場競藝，全部免費入場觀賞，現場設有打賞箱，希望民眾以實際打賞鼓勵參與演出的團隊或個人。活動期間周邊不封街，文化局呼籲民眾搭乘大眾運輸系統或T-Bike前往。

國外共十組團隊參與表演

「街藝狂饗」今年邀請法、美、義、日、泰、韓、西班牙等國共十組團隊參與，各團隊已陸續抵達展開預演，美國喜劇魔術表演者Norm及泰國百變小丑ZIPPER昨天在活動記者會上小試身手，獲得滿堂彩，各團隊今天早上開始就會陸續登台演出，今晚六時卅分的開幕式上，更可看到各團隊的大匯演。週六、日兩天法國表演特快車將在街頭帶來震撼演出，有趣味的樂隊進擊大遊行及空中音樂會，帶給民眾地面與高空不同的視聽感受。

全台21組角逐總獎金34萬

除了國際團隊的精彩表演，「全國街頭表演大賽總決賽」也將有廿一組來自全台各地的好手同台角逐總獎金卅四萬元，包括音樂類八組及綜合表演類十三組，不僅有主舞台的定點演出，在水萍塭的各個區域也有不定時的表演。

另外，現場還有創意市集、街頭藝術體驗、藝外驚喜秀、街頭BEST SHOT攝影比賽、打卡集章兌換友好商家優惠等。

文化局表示，水萍塭公園附近郡西路、永華路一段、夏林路、建南路、樹林街二段與大德街一一四巷口都有汽車停車場，西門路一段、國華街一段、樹林街二段、夏林路及建南路、金華路二段有機車停車場；不過，週末市區交通較擁擠，建議民眾搭乘大台南公車幹線公車或６路、０右、０左等市區公車，詳細資訊可至文化局活動網頁查詢。