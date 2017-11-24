〈南部〉空品達「危害」 搭大眾運輸工具擬補助

2017-11-24

議員建議免費搭捷運與輕軌

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄冬天的空氣品質差，議員紛紛獻策，邱俊憲建議在空氣品質達到危害標準時，高雄捷運與輕軌可免費搭乘；吳益政呼籲空污費從中央課徵，改為地方課徵，市府則研擬尖峰時間，補助民眾搭大眾運輸工具，本月底前會提出具體方案。

副市長︰研擬尖峰時間補助

邱俊憲昨天在議會總質詢時說，每到冬天，高雄的天空霧濛濛一片，污染源其中三分之一來自國外、三分之一來自外縣市、三分之一是高雄製造。

邱俊憲說，工廠的固定排放源，是造成空污嚴重的主因之一，環保局應以更嚴格標準，要求超過標準的排放事業單位降載或減量輸出。

本月底前提出具體方案

邱俊憲強調，為了減少民眾暴露於空污中，建議在冬天空氣品質指標（ＡＱＩ）達到危害標準時，高雄捷運與輕軌可以開放民眾免費搭乘，讓騎士不用騎車上下班，這想法於今年四、五月間，環保團體也曾陳情過。

對此，高雄市副市長許立明承諾，已要求環保局、交通局，朝此方向研擬方案，可能會針對尖峰時間搭乘大眾運輸工具予以補助，本月底前會提出具體方案。

另呼籲空污費改為地方課徵

此外，議員吳益政建議市府，應要求中央將空污費從中央課徵改為地方課徵，並且專款專用。他強調，包括固定污染源、移動污染源的空污徵收，應全部改為地方課徵，中央要追溯從前因應經濟發展，對高雄所承受的污染進行補償。

議員李順進則認為，小港、前鎮工廠群聚，但空氣品質監測站不足且老舊，建議環保局應廣設微型感測器，啟動智慧稽查，以彌補稽查人力不足及打擊不良廠商。