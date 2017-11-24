〈南部〉職災慰助金發放 屏東首納農林漁牧

2017-11-24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為照顧更多勞動者及農民，屏東縣政府完成修訂「屏東縣職業災害慰助金自治條例」，將原救助對象從勞工擴及農林漁牧等各行各業工作者，照顧範圍可望從原來十五餘萬人增為四十五萬人，已於本月十八日生效。經費由「農業發展基金」挹注。

屏東縣長潘孟安表示，農民是弱勢的一群，現行農保只能請領生育、死亡等補助，沒有任何職災慰問，但農民工作時常因機械操作、中暑或噴灑農藥中毒等遭受職災或死亡，因此特別將農民納入職業災害慰助對象。

住院天數下修為4日 死亡救助3萬

勞工處長林德輝表示，去年職災慰助金共有一百四十二人提出申請，支付近一百四十萬元慰助金，其中死亡申請二十七件，每人發給三萬元慰問金，自治條例修訂後，屏東縣適用對象從原本十五餘萬人擴增約四十五萬人。

縣府說明，修法主要將原申請對象僅限勞工，擴大各行各業工作者，有自營作業者及其他受工作場所負責人指揮、監督從事勞動或獨立從事工作獲得報酬者，且將住院天數從五日下修為四日。

根據新的自治條例規定，申請資格為年滿十五歲設籍屏東縣的工作者，在勞動場所內因職業災害死亡或失能，或在勞動場所發生職業災害受傷住院四日以上；死亡救助三萬元，失能者依勞保失能給付標準，第一至五等級二萬五千元、第六至第十等級二萬元、第十一至十五等級一萬五千元；住院四日以上未滿十日發給三千元，十日以上發給六千元。

潘孟安強調，賴揆日前南下屏東，他籲請中央正視農民職災問題，立委周春米也已在立法院提案爭取修法，期待中央能很快修法，讓所有勞動者獲得更多保障。