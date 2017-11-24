〈台北都會〉家暴案件地圖網頁找不到 挨批作假

2017-11-24

〔記者郭安家／台北報導〕明天是國際反家暴日，民間團體今將至北市府抗議，指稱今年三月由台北市家防中心建立的「家暴案件地圖」，找不到網頁，去電詢問也被告知不提供外界查詢。該地圖為預防家庭暴力的重要公開資訊，如今無影無蹤，民眾無從取得資訊，不滿市長柯文哲資訊開放政策是假的，家暴地圖只是拿婦幼的安全來作秀。

平價托育行動聯盟召集人蔡宜珊指出，現在必須經過民代才能了解家暴案件地圖內的資訊，社會局今年三月大動作開記者會，卻提供大眾無法查詢使用的幽靈地圖；台北市家防中心主任陳淑娟在三月曾表示，「家暴案件地圖可供民眾上網查詢北市四五六個里的通報數量」，事實上是謊言、騙局。

蔡宜珊說，去年北市通報家庭暴力達一萬四千多件，其中有四成、約六千七百多件在婚姻、同居或離婚關係發生，歷年來有超過七成受暴者是女性，可見家暴地圖不僅作為數據參考，也是加強鄰里互助資訊，建構社會安全網，避免女性受威脅。

家防中心︰先支援政府決策使用

對此，陳淑娟坦言，家暴地圖系統資訊尚須逐步穩定地建置，今年三月是指地圖先支援政府決策使用、社區防治研究，讓社區防暴心裡有數；系統內無個資、只有數字，會再開放NGO、民間團體申請使用，目前一般民眾不需要，但資料開放是逐步的，慢慢進步到大家需要這些資料，就像看報紙關心社區一樣，未來就可做全民家暴防治。

至於里長對資料開放態度？陳淑娟說，確實有里長說不需要做，認為該社區與家暴沒有太大關係，但有些里長覺得需要；對於是否影響房價？她則說未接獲類似反映。