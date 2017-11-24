〈台北都會〉i-Voting大巨蛋追預算 未審先招標

2017-11-24

規劃公民陪審團追加近百萬

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民間團體在台北市政府i-Voting平台提案，要全民決定大巨蛋去留。為讓更多公民了解大巨蛋，北市府追加近百萬元規劃公民陪審團，台北市議會教育委員會昨審查該筆追加預算，發現該案尚未審查通過，卻已辦理招標，痛批柯市府荒謬、先斬後奏，違反預算程序，連喊要刪除預算；最後委員會決議暫擱，待補資料再審。

北市體育局代理局長蔡培林報告「大巨蛋i-Voting前期公民參與委辦案」追加預算，研考會補充說明，i-Voting審議小組認為該提案須與民眾討論，再回到程序審議，因此規劃公民陪審團，包含籌備工作小組、討論議題、招攬公民成員及專家學者等，再提共識報告送小組審查，經費九十八萬元。

北市議員厲耿桂芳不滿說，大巨蛋推動花費廿五年，要不就興建、要不就拆蛋，現在巧立名目推前期計畫，為了這個還要搞一堆錄音錄影設備，若是i-Voting沒結果卻花錢，根本是障眼法。

北市議員王鴻薇問，九十八萬元花了嗎？研考會答覆還沒有、前兩次流標，體育局說，目前招標當中，此話一出，教委會召集人、議員吳世正痛罵，還沒審就先招標，太荒謬。

議員痛批先斬後奏 預算擱置

議員王威中則說，該筆經費來源是促參獎金，但他質疑不符促參獎金支用原則，促參獎金被擴大解釋。吳世正說，委員會把這筆錢刪了，誰要出這筆錢「你們公務員還是市長出？」王鴻薇大罵先斬後奏、審假的，完全違反預算程序；最後委員會決議該筆追加預算擱置，待市府補充相關資料再審。