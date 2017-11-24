〈台北都會〉角逐市長 周錫瑋成立政策中心

2017-11-24

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕積極準備參選下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋，昨天成立「政策中心」，他表示要以「聽話」為主軸，不邀請政治大老，只邀請市民參加；他說，市民都是他的市政顧問，「我的心意大家都很清楚」，等規劃好藍圖再宣布參選，參選不只是為了當選而已。

周錫瑋說，未來的市長應該在政策、態度、做法都準備好了才宣布參選，才是負責任的態度；他並說，候選人不要依靠政黨，他也沒有和黨內大老溝通，「因為我不走傳統的路，我要走創新、改革的路，我要聽到新的聲音、真正的聲音。」

周錫瑋表示，新北市的未來發展需要國際化，產業、科技、人才、環境、教育都要再向上提升；對於前晚中和大火造成九死兩傷，他表示，都更的速度太慢了，若他有機會再為新北市民服務，首要之務就是在公平合理的範圍為新北都更案鬆綁。

對於周錫瑋談到「候選人不要依靠政黨」，媒體昨天詢問市長朱立倫，「如果周錫瑋脫黨參選，會不會造成國民黨在新北的選票分散？」朱立倫回應說，「不會這樣想」，他認同周錫瑋所說，候選人要靠的不是政黨，而是自身的努力，他相信每位黨員同志在各自努力後，獲得最多民意支持者，再代表國民黨爭取民眾認同。

朱立倫說，周縣長是新北市的老縣長，也是他的老朋友，對於周錫瑋任何政策的指教，他都虛心接受，也會趁現在趕快做好，畢竟政策是延續的。