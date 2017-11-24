〈台北都會〉送愛弱勢童 募耶誕禮、義賣

2017-11-24

〔記者俞肇福／綜合報導〕「歲末寒冬，愛在蔓延！」從基隆市到新北市金山地區，有善心人士分別發起認捐弱勢學童耶誕禮物，及義賣活動所得捐助育幼院童，讓弱勢孩童在寒冬感受社會溫暖。

基隆胡氏社會福利基金會與基隆中山獅子會合辦「兩千盞燈點燃希望活動」，昨天在基隆市政府教育處長陳素芬的見證下啟動，希望給一千五百位基隆市中低收入戶學童與身心障礙學童，一圓耶誕禮物的美夢。

參與活動的大日開發總經理蘇幸福表示，將許願卡發到四十一校、一千五百位弱勢孩童手中，許願牆將於廿五日在仁二路公車循環站旁豎立，把學童的許願卡掛在牆上，市民可以花五百元認捐一份禮物，一圓孩子的心願。

胡氏社會福利基金會董事長賴正庸表示，泰山企業贊助耶誕樹，樹上懸掛二千顆燈泡，小朋友的耶誕禮物有人認捐時，耶誕樹上的燈泡就會點亮，希望在十二月十六日前募足禮物，期待民眾共襄盛舉讓燈泡全數點亮。

此外，新北市金山商圈發展協會號召商家收購金山農友賣相不佳的ＮＧ地瓜五千斤，共有「阿嬤ㄟ等路」、「冰芝林」、「金夫人美食坊」、「唐山伯古味酸梅湯」參與收購。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明說，廿五日、廿六日中午十二點到晚上六點，共有十個共襄盛舉的商家提供產品，將在金山區金包里街七十號的空地義賣，所得全數捐贈中和大同育幼院。