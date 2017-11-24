〈台北都會〉「耆心」不老 王遠治守護學童24載

2017-11-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕十二月五日是「國際志工日」，新北市政府昨天舉辦金志獎表揚典禮提前慶祝，感謝志工們長期奉獻，八十三歲的王遠治是今年最老資格的「耆心獎」獲獎人，他廿四年來風雨無阻堅守崗位，在上下學時間守護學童安全；他上台領獎時哽咽地說，「常被說是傻瓜蛋，但為了孩子，一點也不辛苦！」

新北市府表揚志工

在板橋中山國小擔任導護志工的王遠治，在長達廿四年的志工歲月裡，熱情與活力不減，早上七點多抵達學校周邊巷口協助指揮交通，讓孩子安心上學，他也幫忙整理圖書館書籍、打掃校園環境，猶如中山國小的「守護神」。

家住板橋的王遠治說，八十三年從中油桃園煉油廠退休後，心想在家閒著無聊，開始到中山國小當志工，沒想到一做就廿四年，「我還要一直做下去呢！」

王遠治昨天接受市長朱立倫表揚，他感動落淚展現真性情，代表受獎者上台致詞，事前手寫謄稿，兩張信紙寫得滿滿，字裡行間盡是對中山國小孩子的關愛疼惜之情。

82歲王尾吉 陪伴獨老15年

八十二歲的王尾吉也是獲得「耆心獎」，她發揮「老老相伴」精神，從六十七歲投入到宅關懷、陪伴獨居長輩，由於年齡相仿，很快就與服務對象拉近距離，還協助整理居家環境，雖然她也年邁，但只要獨居長者有需求，她都全力以赴支援，她笑說，「我身體狀況還不錯，可以幫忙更多需要幫助的人。」

新北市志願服務協會理事長呂理民，當過三屆里長後加入志工行列，率領協會志工照顧獨居長輩、街友訪視、媒合愛心物資等，也幫忙市府訓練家庭主婦擔任水電工，昨天也獲頒「耆心獎」殊榮。