〈台北都會〉子嗣喬不攏 古蹟陳天來故居衰敗

2017-11-24

漏水、牆剝落 文化局限期提修復計畫

〔記者黃建豪／台北報導〕私人市定古蹟陳天來故居坐落大稻埕歷史街區旁，一度風光氣派，如今卻因產權複雜且後代子嗣意見分歧，導致房屋漏水、外牆剝落多年卻無法動工修復，北市文化局以公權力介入，昨到現場視察時，陳家子嗣當場吵架，文化局表示，家族的紛爭無法置喙，但古蹟受損已是事實，勒令陳家半年內提出修復計畫，否則將依文資法重罰，最嚴重恐強制徵收。

三人閉門居住 其餘所有權人擬告侵占

陳天來故居位於大同區貴德街，過往叫做「錦記茶行」，興建於一九二○年的三層樓仿巴洛克建築，為已故茶葉大亨陳天來所有，在二○○六年獲指定市定古蹟，現有鄰居投訴樹木亂長損鄰與外牆剝落危害公共安全，陳家雖曾試圖整合家族意見修復，屢因產權太複雜功敗垂成，造成房屋持續衰敗。

根本問題則在於故居為私人產權，但傳至第三代、第四代引發家族內訌，在陳家卅四名故居所有權人中，僅第三代媳婦陳周月嬌、第四代二房子嗣陳信隆與其妻居住在此，平常大門深鎖，鑰匙只有這三人持有，其餘所有權人多年無法踏入故居，第四代三房子嗣陳淳渱已寄出存證信函，甚至不排除提告侵占。

因陳家意見整合失敗，文化局昨上午前往視察，發現故居有寬敞後院，樓梯有玻璃雕花、二樓大廳掛滿書畫，早年豪宅氣派依舊，但外牆水泥剝落嚴重、後院樹木壓毀圍牆甚至侵損鄰宅、屋內漏水嚴重，加上霉味與雜物亂堆導致風光不在，隨行視察的三房子嗣陳淳渱忍不住對伯母陳周月嬌痛斥：「住到像鬼屋一樣，實在浪費。」

文化局︰將先解決需緊急搶修部分

委員視察後指出，房屋衰敗以漏水最為關鍵，造成整體受損嚴重，且壁磚修繕與後院樹木修剪都是當務之急。文化局副局長田瑋表示，一個月內會請建築師進場，先解決需緊急搶修部分，陳家除了要同意做文化局調查研究，還得依法在六個月內提出古蹟修復及再利用計畫，三到六個月內做好維護管理，若逾期未改，文化局可逕自維護、修復並徵收代行費用，甚至可強制徵收土地。

陳淳渱強調，訴求是儘快維護、修復，讓故居恢復過往風光，之後開放參觀，但住在裡面的人必須搬走，否則修復根本無法進行。現居的陳信隆雖同意做修復，但第三代的陳守源建議，公部門要介入是好，但做法要合理，並考量現居者的安置問題。