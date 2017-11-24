〈台北都會〉基隆假坡地多 議員促取消徵收回饋金

2017-11-24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市約有九成四面積是山坡地，依法要繳交山坡地回饋金給中央，市議會昨審查預算時，多名議員指責政府使用老舊的空照圖，許多被劃入的山坡地是「假的」，連市區田寮河兩側、廟口夜市及基隆港周邊等平地，竟被劃為山坡地，要求市府取消徵收山坡地回饋金。市府表示，預定解編範圍已公告，不再收取回饋金。

市府︰預定解編範圍已公告不收

基隆市山坡地約占九十四．二％，包括田寮河兩側、基隆港區周邊等「平坦地區」，實際上並非水土保持法定義的「標高一百公尺以上」、「平均坡度百分之五以上」；山坡地開發有諸多限制，舉凡房屋改建、土地開發等，都要提出水土保持計畫、施作水保設施，高度也有限制，地方民眾長期爭取山坡地解編。

市府去年提出山坡地解編檢討，以仁愛、信義區田寮河兩側及基隆港兩側為主要區域，今年八月，行政院農委會完成初、複審與現勘，修正後的解編面積約一八○公頃，占現有平地約二成三，目前修正圖說送審中，最快在明年四月底前完成解編。

市議員呂美玲、洪森永、韓良圻、陳江山等人指出，山坡地回饋金使得外地資金卻步，造成地方發展遲滯雪上加霜，桃園、苗栗、花東等縣市都取消徵收回饋金，要求市長林右昌多為百姓著想。

洪森永以六堵、大武崙工業區為例，表示開發多年後已是平地，地形、地貌和舊空照圖截然不同，但廠房只要改建都要繳交回饋金；市議員張漢土也說，解編後平地面積僅增加一點，杯水車薪。

議員們要求市府，即將解編為平地的範圍，不應再繳交回饋金；對此，市府產業發展處長林青海說，預定解編的範圍，今年已公告不收回饋金。

檢舉違反水土保持 明年沒獎金

另外，基隆市因山坡地多，違反水保案件也層出不窮，市議會昨天審查產業發展處明年度預算，議員莊錦田、洪森永等人反映違反水保認定嚴苛，有阿嬤種菜竟被罰款六萬元，最後決議刪除山坡地違規使用的舉發人獎勵金，明年起在基隆市檢舉山坡地違法，一毛錢都拿不到。