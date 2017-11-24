〈台北都會〉加速捷運都計審議 新北市府制定原則

2017-11-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動捷運三環三線，因為自辦工程越來越多，市府將制定「新北市捷運系統及設施都市計畫審議原則草案」，內容包括捷運站體應與鄰房棟距至少六公尺、地面人行步道至少留設淨寬二．五公尺等，減少審議過程困擾，加速興建流程。

市府城鄉發展局都市設計科科長張記恩表示，這項草案預計十二月提送新北市都市設計委員會審議，通過後即可發布實施，不用送到市政會議或市議會，因為審議原則是規範公部門的捷運工程，不影響人民權益。

他指出，以淡海輕軌為例，早期進行都市設計審議時，部分站體位於淡海新市鎮特定區，由內政部審議，有的站體坐落新北市都市計畫區，審查權責是市府，部分區域未達都市設計審議規模，導致同一條路線的審核標準不一，介面難以整合，工程也受干擾。

張記恩表示，過去的捷運站體通常等到細部設計完成才送審，經常發生委員會提出意見時，規劃單位大幅修改或無法修正的情形，影響工程進度，城鄉發展局與捷運工程局共同研議，制定「新北市捷運系統及設施都市計畫審議原則草案」，讓規劃單位有標準依循，加速審議時程。

草案內容包括連接捷運站出入口的樓梯或手扶梯，應包含四公尺以上供行人等候空間；捷運站體與鄰房棟距至少留設六公尺；燈光照明應考量與鄰房的距離設置，減少刺眼與眩光影響；高架橋梁全線造型、風格或色彩，應採簡潔的設計手法，避免大面積彩繪；捷運機廠空間配置應考量噪音及震動，避免影響鄰房等。