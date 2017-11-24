〈台北都會〉捷運三鶯線設計極簡 專家期許拚觀光

2017-11-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府主辦的捷運三鶯線工程正在施工，細部設計已在十月下旬出爐，全線造型走極簡風、站體輕量化，並結合地方人文歷史與產業發展，串聯綠色、自然與科技三大主題，全案提送新北市都市設計委員會審議時，委員贊成三鶯線不該侷限通勤功能，期許創造景觀亮點，串聯觀光動線、發揮觀光效益。

站體輕量化 3主題串聯

市府城鄉發展局都市設計科科長張記恩指出，三鶯線跨越土城、三峽及鶯歌區，兼具城市與鄉村風貌，不只肩負傳統的通勤與交通運輸功能，隨著台灣其他區域軌道系統發展，三鶯線應彰顯和其他縣市不同的景觀特色，提升競爭力。

捷運工程局副局長李政安指出，台灣的車站造型太多，三鶯線以極簡風的「交通機能的盒子」為設計主軸，在喧囂雜亂的都市景觀中更能凸顯特色，高架站體由上而下連接都市空間、交通系統及地理環境，每個站體都代表地方人文與產業發展的故事，配合土城、三峽及鶯歌區地方特色，分別以「綠色科技」、「水韻藍染」、「生態陶遊」的三大主題串聯。

三峽高架段 迴廊拱橋形塑亮點

值得一提的是，在行經三峽的高架段，規劃建置迴廊式拱橋造型，跨徑約八公尺，總長一百二十公尺，迴廊與校園建築融合性佳，形塑新亮點。

都市設計委員會也建議，捷運三鶯線應結合地景，達到「量體最小化、視覺最大化」，站體及月台設計以不遮蔽地形地貌為原則，讓乘客欣賞沿途鶯歌石、三峽河風景，不鄰房的路段避免施作隔音牆，思考沿線的景觀亮點或主題性，才能吸引外地遊客搭乘，站體應與三峽老街、鶯歌陶瓷博物館等既有觀光景點串聯，共同創造觀光效益。

李政安表示，委員的意見多樣化，有些已非捷運工程問題，必須從都市計畫或觀光策略整體考量，未來再由城鄉發展局召集專案小組討論；他並說，認同三鶯線創造觀光效益的構想，公共藝術設置將邀集專家提出，站體設計交由建築師發揮創意，至於與沿線觀光景點的串連，可搭配公車或YouBike等接駁往返。