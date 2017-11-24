〈北部〉人文國中小老師連署 捍衛實驗教育

2017-11-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學是公辦民營學校，爆發收費未進校庫等爭議，負責經營的人文展賦教育基金會面臨解約危機；學校提出補正計畫挽救，另有三十七名老師連署捍衛實驗教育，希望縣府依實驗教育三法修約，不要解約。縣府表示，是否解約？二十八日將召開教育審議委員會決定。

頭城人文國中小學創校十五年，是縣政府委辦的「公辦民營學校」，佛光山文教基金會民國九十一年承辦校務、九十七年由人文適性教育基金會接手，後改名人文展賦教育基金會，目前有兩百八十名學生、四十名老師。

有家長投訴，人文國中小收費未入校庫，金流不明；縣政府教育處調查，認定學校未依法管理收受的費用，還有國小老師跨年級到國中上課，違反宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例規定，未依契約及教育發展計畫執行，違規情節重大建議解約；不過，須經教審會審議通過才算定案。

人文國小學面臨解約危機，基金會積極提出補正計畫，學校三十七名老師也發起連署，站在實驗教育第一線，真切看見實驗教育前瞻價值，卻因法令不夠周延，造成違規情形，期盼縣府依循實驗三法，重新與人文展賦教育基金會修約，維護師生權益，捍衛實驗教育多元性。

縣政府教育處表示，與人文展賦教育基金會所簽的合約，就是依據實驗三法簽訂的，學校違規屬實，直到上週才提出替代方案，想補正之前缺失，教育處會審查補正計畫合理性，二十八日一併送交教審會討論。