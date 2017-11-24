〈北部〉豆腐岬、冬山河水域活動營業許可 評選全不及格

2017-11-24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府日前針對有意在豆腐岬、冬山河經營水域活動的業者，召開營業許可評選會，共有十餘家業者參選，不過，參選業者遞交的營運計畫書，卻被審核委員批評太過草率，慘遭委員打槍，全被打上「不及格」，退回重送。縣府工旅處表示，近期會向業者召開說明會，說明評選規則，輔導有意願業者取得許可。

豆腐岬是國內少有岬灣地形，適合浮潛、踏浪、划獨木舟，宜蘭縣府為保障遊客權益，今年八月針對豆腐岬、冬山河等水域活動進行公告，要求有意經營水上活動的業者，需取得營業許可證後，才能經營水域活動。

縣府規劃，豆腐岬未來開放立式划槳、獨木舟及風帆等三種水上活動，冬山河則開放獨木舟；考量流域有限，縣府也祭出總量管制，豆腐岬每家業者最多可設置十艘船隻，計畫發給五張許可證；冬山河每家業者可設有廿艘獨木舟，計畫發給三張營業許可證。

不過，首次辦理營業資格評選，參選十多家廠商，有些計畫書資料不齊，有些內容則不符評選規定，甚至有業者計劃書僅以「一張」A4紙張就寫完，還有人用「個人」名義參選，草率程度讓評審看了傻眼，慘遭退件。

有評審委員私下透露，部分業者不僅不細心，評選必須的營運計畫、回饋計畫、人力及水域突發狀況處理等內容，也寫得七零八落；由於無法保障遊客權益，才把全部業者打上不及格。

縣府工旅處副處長池騰聯指出，因首次評選無業者通過，近期會再邀集所有業者召開說明會，解釋縣府水域活動須知，及計畫書應具備內容後，再擇期召開評選會。