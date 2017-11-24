〈北部〉陳金德選縣長 關卡仍待克服

2017-11-24

特稿／記者簡惠茹

陳金德是否參選宜蘭縣長，迄今仍不願鬆口。但江聰淵退選縣長，爭取宜蘭市長連任，牽動民進黨縣長選情變化；陳金德團隊各就戰鬥位置，佈局已近完成，參選縣長可能性極高；但在黨內要面對立委陳歐珀等人挑戰，還有不少關卡仍待克服，民進黨在宜蘭有迫切危機感，黨內若不能團結，勢必陷於惡戰。

陳金德六日就任宜蘭代理縣長，被認為是「先代理，後參選」模式，要投入宜蘭縣長選舉，但他不承認也沒有否認；隨著時間演進，勢必會加深聯想與揣測；而今，隨著江聰淵登記參選市長，退選縣長的動作來看，陳金德投入選舉幾成定局。

宜蘭市長江聰淵從去年八月，就開始展開縣長選舉籌備作業，是縣內最早宣布角逐縣長的參選人，一路從新潮流系民調勝出，成立縣長辦公室，坊間許多民調也認為江有實力一戰；但今年九月，他突然拋出震撼彈，宣布「陳金德如果回鄉參選縣長，我就退選」的聲明，那時就被認為在為陳金德鋪路，只是情勢仍不明朗。

隨著陳金德返鄉代理縣長，江聰淵的退選已成必然；如果仍執著在縣長佈局，放棄市長連任，一旦陳金德宣布參選，江勢必進退失據，綠營在宜蘭市失去極具實力的戰將，對民進黨而言，並不是想要看到的結果。

陳金德剛上任，以不能侵害人民權益，依法行政為由，對嚴管的農舍政策鬆綁，並退還違規農舍加徵的房屋稅，引起極大爭議，把自己形塑成「傾聽民意的改革者」，希望累積支持，但議題過於敏感與尖銳，是加分還是減分，仍待後續觀察。

陳金德要代表民進黨參選，除了江聰淵，還有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝，兩人迄今並無退選意願；陳歐珀更是大聲喊話，絕不接受勸退。

黨內這場初選，如果協調不成，一旦進入民調程序，勢必激化派系對立，加深矛盾與衝突，屆時要營造團結的民進黨，恐怕是難上加難。