〈北部〉宣布退選宜蘭縣長 江聰淵拚連任市長

2017-11-24

被解讀陳金德將選縣長

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕全力備戰宜蘭縣長的民進黨宜蘭市長江聰淵，昨至宜蘭縣黨部登記參選市長，爭取連任；同時宣布退選宜蘭縣長，引起震撼；江曾說過「只有陳金德參選，他才會退選縣長」，昨天的動作被解讀陳金德將投入縣長選戰；對此，陳金德仍未鬆口，不願多作回應 。

民進黨宜蘭縣黨部針對明年底的選舉，將宜蘭市和羅東鎮列為特殊選區，廿日至廿四日開放黨內初選領表登記作業，宜蘭市有賴瑞鼎、江聰淵登記；另，前宜蘭縣議員謝志得昨也完成羅東鎮長參選登記。

江聰淵說，自己曾說過「陳金德回來、我就退選」，現在陳金德已經回來代理縣長，是最適合的縣長人選，相信陳金德會為宜蘭承擔責任參與縣長選舉，他力挺陳金德參選，因此決定退選縣長、登記宜蘭市長，不管在什麼位置，扮演什麼角色，他一本初衷，服務的心從未改變，要與市民共同打拚。

江聰淵指出，登記市長之前曾向陳金德說明，陳金德表示支持，但沒有表態是否要參選縣長，他既然登記市長就不會有其他期待，民進黨要延續宜蘭價值必須要團結，黨內縣長民調他一直保持第一，但為了黨內和諧，大家要有共識支持優質候選人，因此宣布退選，全力支持陳金德。

初選再度對上賴瑞鼎

江聰淵力拚市長連任，將再度對上這屆競選對手賴瑞鼎；這屆，賴瑞鼎以無黨籍參選鎩羽而回，選後加入民進黨並爭取下屆市長提名，黨內初選就要挑戰江聰淵，誰能出線還需等後續協調或民調。

隨著江聰淵登記參選宜蘭市長，陳金德動態也引起關切。媒體詢問陳金德對於江聰淵登記市長以及是否要參選縣長，陳透過幕僚表示：「沒有回應。」