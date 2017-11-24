〈北部〉為弱勢童圓耶誕夢 竹科22廠商響應

2017-11-24

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區廠商與老爺酒店發起的「圓夢行動」，十五年來已為近三萬名弱勢兒童實現耶誕夢想，響應的廠商也從七家增加到廿二家。

這群孩子的夢想其實很簡單，一床全新的棉被或保暖的外套、文具用品等耶誕禮物就能滿足他們的渴望。

有的孩子希望有本解剖學的書，說以後想當醫生；有的則想要一盒素描筆，希望成為設計師，孩子們要的禮物雖小，夢想卻很大。

而廠商們有的冒著道路被土石流淹沒的危險將禮物送達，有的騎兩個多小時自行車送到後山部落，只為一圓孩子的夢想。

而接受禮物的弱勢孩子也沒有憑白受惠，必須進行一個月的「好孩子行動」，像是幫媽媽做家事、洗碗或準時寫完功課。

今年認養活動即日開始，可洽智邦公益館網站：http://www.17885.com.tw/。

新竹市青果商業同業公會與熱心攤商會員，昨天也捐出蔬果、白米與衣物、玩具等愛心物資送往仁愛啟智中心等五個社福機構，有一千兩百多人受惠，這項愛心活動已持續十八年。

新竹豐邑喜來登飯店則與新竹縣政府、竹北市公所合作，號召民眾即日起到十二月底，捐出家中的二手樂高積木，將邀請台灣首位樂高官方認證的「樂高認證大師」黃彥智，大手牽小手，一同利用樂高二手磚為文化公園和六家、十興國小修補缺損的設施，響應環保，也盼打造新創意熱點。

十二月樂高創作大賽、樂高講座等系列活動，歡迎查詢官網（https://goo.gl/NrHmzQ），電話：（￼）620-6000。