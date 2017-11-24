〈北部〉《聖誕做公益》脊損傷友手作盆栽 義賣籌訓練費

2017-11-24

即日起可認購 募款目標200萬元

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區「脊髓損傷潛能發展中心」為了籌募傷友訓練經費，邀集傷友製作聖誕紅組合盆栽，中心公關課長蔡素芬表示，今年設計多款組合花造型，包括聖誕禮讚、聖誕佳音、聖誕祝福、聖誕樂章、聖誕小甜心等，即日起到十二月廿二日接受訂單，歡迎認購，洽詢電話：490-9001。

蔡素芬說，全台目前有六萬餘名脊髓損傷傷友，每年還持續新增約兩千五百名，其中九成以上的傷友必須終身靠輪椅行動，「脊髓損傷潛能發展中心」免費提供傷友生活重建、職業技能訓練等協助，期盼每位傷友能盡早重返社會。

為了籌募傷友訓練經費，中心連續第十八年舉辦聖誕紅義賣，今年邀集傷友們在志工老師的指導下，製作聖誕禮讚、聖誕佳音、聖誕祝福、聖誕樂章、聖誕小甜心等多款組合花造型（見下圖，記者周敏鴻攝），希望民眾奉獻愛心、響應公益，在聖誕節來臨之時，應景的盆栽也能讓家中、辦公室飄散濃濃的佳節氣氛。

傷友李雅華說，受傷後遇到不熟悉的工作，總是沒有自信，總以為會搞砸，但志工老師耐心地指導，讓從沒接觸過花藝的她，也能製作出一盆盆漂亮的聖誕紅組合盆栽，讓她非常地開心，希望自己精心製作的盆栽能幫助中心達成募款兩百萬元目標。