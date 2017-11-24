〈北部〉《聖誕做公益》脊損傷友手作盆栽 義賣籌訓練費

2017-11-24

即日起可認購 募款目標200萬元

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區「脊髓損傷潛能發展中心」為了籌募傷友訓練經費，邀集傷友製作聖誕紅組合盆栽，中心公關課長蔡素芬表示，今年設計多款組合花造型，包括聖誕禮讚、聖誕佳音、聖誕祝福、聖誕樂章、聖誕小甜心等，即日起到十二月廿二日接受訂單，歡迎認購，洽詢電話：490-9001。

蔡素芬說，全台目前有六萬餘名脊髓損傷傷友，每年還持續新增約兩千五百名，其中九成以上的傷友必須終身靠輪椅行動，「脊髓損傷潛能發展中心」免費提供傷友生活重建、職業技能訓練等協助，期盼每位傷友能盡早重返社會。

為了籌募傷友訓練經費，中心連續第十八年舉辦聖誕紅義賣，今年邀集傷友們在志工老師的指導下，製作聖誕禮讚、聖誕佳音、聖誕祝福、聖誕樂章、聖誕小甜心等多款組合花造型（見下圖，記者周敏鴻攝），希望民眾奉獻愛心、響應公益，在聖誕節來臨之時，應景的盆栽也能讓家中、辦公室飄散濃濃的佳節氣氛。

傷友李雅華說，受傷後遇到不熟悉的工作，總是沒有自信，總以為會搞砸，但志工老師耐心地指導，讓從沒接觸過花藝的她，也能製作出一盆盆漂亮的聖誕紅組合盆栽，讓她非常地開心，希望自己精心製作的盆栽能幫助中心達成募款兩百萬元目標。

  • 脊髓損傷潛能發展中心的傷友們精心製作聖誕紅組合盆栽等各式盆栽義賣。（記者周敏鴻攝）

    脊髓損傷潛能發展中心的傷友們精心製作聖誕紅組合盆栽等各式盆栽義賣。（記者周敏鴻攝）