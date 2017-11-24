〈北部〉全台首座崑曲博物館中大揭幕 展珍貴文物

2017-11-24

〔記者李容萍／中壢報導〕全台首座崑曲博物館「中央大學崑曲博物館」昨揭幕，由故宮南院設計團隊協助設計，館藏中大中文系特聘教授洪惟助所蒐藏的上萬筆文獻、六千餘筆影音資料及數百年歷史的崑曲珍品，資料完整度更勝中國蘇州的崑曲博物館，即起至明年二月十日推出「中大崑曲藝術節」系列活動，要在校園推廣「百劇之母」的魅力和文化底蘊。

設於中大文學院二館曲榭迴廊的「中央大學崑曲博物館」，前身為中大戲曲研究室，開幕式由前文建會主委郭為藩、中央研究院院士劉兆漢、前教育部長蔣偉寧、中大校長周景揚、市府文化局長邱莊秀美等人主持。

開幕特展分為四個區域，「戲台風華」展出晚清蘇州刺繡堂幔；「鎮館之寶」館藏最珍貴的周傳瑛、俞振飛、韓世昌、尤彩雲等名家戲服，件件價值不菲；「名家墨寶」展示曲家藝人張充和等人書畫與手抄本；「回顧與展望」穿越時光隧道，感受崑曲博物館的過去、現在和未來。

博物館推手洪惟助 受父親影響愛上崑曲

博物館推手洪惟助因父親喜愛崑曲，自幼耳濡目染也對崑曲產生興趣，在中文系授課時，發現很多劇種都有人研究，唯獨崑曲沒有，越劇、京劇等戲曲都向崑曲學習，因此決心投入崑曲研究，成立中大戲曲研究室，也常到中國拜訪崑曲演員。

洪惟助表示，崑曲在二○○一年被聯合國教科文組織登錄為首批「人類口述與非物質文化遺產」後，中國開始投入崑曲研究，早期中國還沒研究崑曲時，崑曲演員捐贈很多文物讓他收藏，中國學者來台參訪時驚呼，許多對岸找不到的東西，卻在台灣看到。

現場另舉辦捐贈儀式，由台灣第一笛師蕭本耀現場演奏，捐贈徐炎之曲笛等樂器三件，並代表白其龍捐贈三弦等樂器二件，供崑曲博物館典藏，台南市東寧雅集負責人曾子津、曾子玲現場演出《長生殿．驚變》贏得滿堂彩；明晚七時在中大大講堂由溫宇航、黃宇琳主演《蝴蝶夢》，索票可洽：426-2352。