〈北部〉國中納入免費午餐 羅東未排富惹議

2017-11-24

林姿妙：避免弱勢被貼標籤

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所擴大營養午餐補助，鎮內國中生一併納入，國中小學及公立幼兒園學童，每人每學期還有一千元學雜費補助，一年共花費八千萬元，卻因「人人有獎」招致非議；羅東鎮長林姿妙表示，避免學生被標籤化才未排富。

國中小、公幼每學期補助學雜費

羅東鎮每年有近四億元自主財源，是宜蘭縣財政狀況最好的鄉鎮市；一○四年下半年起，鎮公所一年編列四千萬元，作為全鎮公立幼兒園、小學生營養午餐費。明年再加碼，鎮內國中生也免費，且國中小學、公立幼兒園學雜費，每人每學期補助一千元，新增四千萬元支出，營養午餐加上學雜費補助合計八千萬元，占羅東鎮年度預算十分之一。

羅東鎮公所這項預算，本週經鎮代會審議通過，林姿妙可能代表國民黨參選下屆宜蘭縣長，此案引發兩極反應；有網友說，「人人有獎，不吃白不吃」、「黯然銷魂營養午餐」、「除了發錢提供午餐，還會做什麼」；不過也有鄉民留言力挺，「水啦！菜色要好點，營養要夠，衛生更應嚴格把關，這些孩子是宜蘭的未來」。

爭取下屆羅東鎮長民進黨提名的謝志得說，林姿妙是準縣長參選人，所做所為動見觀瞻，羅東鎮長任內一口氣編八千萬元，補助鎮內學生營養午餐及學雜費，萬一當選縣長，是否補助全縣學子？試問縣庫有能力支應嗎？

縣議員吳秋齡、陳鴻禧將角逐羅東鎮長國民黨提名，兩人各有看法，吳秋齡肯定補助方案的初衷，她指財源如果沒問題，幫助對象不應有所區別；陳鴻禧則主張要排富，省下的錢用來擴充校園軟硬體設施。

林姿妙說，此舉是要減輕學生家長負擔，擔心排富修款造成弱勢孩子被貼標籤，羅東鎮公所經過審慎評估，在鎮庫財源許可前提下，決定一視同仁，幫助小朋友快樂成長學習。