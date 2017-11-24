〈北部〉解決長照人力 花蓮擬培育青壯照服員

2017-11-24

〔記者游太郎／花蓮報導〕長照問題引起花蓮縣議會關注，花蓮縣衛生局長李宏滿表示，最難克服的人力不足問題，將積極培育青壯年照服員因應，由各鄉鎮市衛生所與醫院連線，讓長照逐步穩健上路。

縣議員施慧萍質詢時指出，她長年來持續關心花蓮縣的長照議題，發現全縣因為幅員遼闊，加上老年人口持續成長，已出現執行的重大難題，尤其長照是對於銀髮族的長期照護較多，必須投入大量人力及財力資源，各鄉鎮市均面臨青、壯年外流、培訓後的照服員留任率低、資源窘迫等問題，縣府社會處、衛生局應提出相關因應措施，以免長照政策無法順利推行。

衛生局長李宏滿表示，中央在長照2.0政策示範一年後，現正進行通盤檢討，今年花蓮縣的長照申請經費為八千五百萬元及十件計畫案。過去推行長照政策，面臨重度失能者居家照服員人力不足問題，現在再加上不少老年人也需要長照，縣府將積極培育青、壯年照服員，希望透過智慧醫療、輔具，改善人力問題，未來責將成衛生所推行健康戶口名簿政策，以家戶為單位、偏鄉為重點區塊，並緊密與各醫院保持聯繫。

縣府社會處長陳玟褀說，長照2.0精神是以人為本、以社區為基礎，縣府將積極推廣居家服務，並透過小規模多機能照護機制，彈性、充分運用在地的社區資源，提供社區老人個別化的照顧服務。

她說，針對照服員培訓，今年縣府已辦理十場次的訓練班，並結合客家、原民處積極推動社區關懷據點，未來的目標是推行至每個村里，結合各級人力和資源，提供長者就近的居家和長照服務。