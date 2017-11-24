〈北部〉開學2個多月 竹縣多校缺代理、代課老師

2017-11-24

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕開學兩個多月了，新竹縣還有部分國中、小學由於特殊狀況，正辦理代理、代課教師甄選；其中新豐鄉埔和國小將辦理第十七次代理教師甄選。校方表示，正值學期中，教師難覓，但為避免頻換導師，影響學童受教權益，仍將審慎評選。

埔和國小校長吳柚表示，四年級導師因個人生涯規劃辭職後，該校在七月底開始辦理代理教師甄選，本月三十日將辦理第十七次；會這麼多次，主要是因正值學期中，正式教師大多已找好工作。

該校甄選的代理教師，除需具有國小合格教師或修畢師資職前教育證書，因還要兼任四年級導師，需具有親師溝通與班級經營、特教與輔導能力或研習經歷，同時要兼辦總務處庶務工作。

吳柚表示，有兩人先、後獲得錄取，但各教了一個月就都主動辭職，一人是考量家庭和身體因素，另一人則是準備念研究所，自覺無法兼顧。導致該班在開學後，陸續換了兩名導師，引起家長關切，不希望頻換導師，影響孩子的受教權益。

吳柚說，目前該班有經驗豐富的代課老師協助短期代理，不致於出現空窗期，教評會慎選有實務經驗和教學熱忱的人。

該校已公告，原則上每週四上午辦理甄選，直到已有人錄取為止；若無法補足缺額，將續辦甄選作業。

縣府表示，除了埔和國小，其他學校也有因教師接獲兵單、健康因素等特殊狀況，在學期中公告甄選代理、代課教師，歡迎符合條件、有意投身教育工作者，上教育處官網查詢。