〈北部〉苗縣府揚言抵制 限水公司一週改善卓蘭水

2017-11-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮自來水因水質硬度偏高、灰白混濁，引起民怨，經議員楊恭林於縣議會質詢揭露並邀集相關單位現勘，發現竟是淨水場水質軟化設備停擺兩年半。苗栗縣長徐耀昌昨天再度前往會勘，要求台灣自來水公司限期一週恢復淨水場軟化結晶設備運轉，否則縣府將抵制台灣自來水公司在苗栗縣的工程。

水公司坦言有難度 昨檢查設備

面對苗縣府的強硬態度，台灣自來水公司第四區管理處坦言，要在一週內恢復運轉雖有難度，但是會設法配合縣府的要求，昨天會勘後，下午就已經派員重新檢查停擺兩年半的設備功能。

卓蘭淨水場因無法處理過濾後的結晶體後續問題，於兩年半前，停止水質軟化設備運作，雖經環保局檢測都合格，但有時碳酸鈣含量高達每公升二百九十五毫克，臨界三百毫克的標準值，相較其他的水場硬度大約一百多毫克，有一倍的差距。

徐耀昌指出，淨水場的流體化床結晶槽軟水設備停擺兩年多時間，水公司都不聞不問，遲不解決問題，難怪引起強烈民怨，他要求在一週內改善，恢復運轉流體化床結晶槽軟水設備，並知會環保局檢驗水質，讓鄉親安心用水。

若未改善 將抵制水公司申請的工程

縣府水利處長楊明鐃也強調，若台灣自來水公司未於一週內恢復淨水場軟化結晶設備運轉，將抵制自來水公司於苗栗縣內申挖管線、橋樑附掛以及舖設水管等需求，讓自來水公司不再漠視卓蘭鎮民權益。

卓蘭淨水場的結晶軟化處理設備，主要過濾含有碳酸鈣的自來水，每天大約可以過濾一點八噸的結晶體，但長期累積的結晶體堆積如山，目前約四百九十噸。

卓蘭鎮民抱怨，自來水水質硬度過高，不僅灰白混濁如同「洗米水」，常常導致家戶熱水器等相關電器損壞，甚恐影響用戶健康，多次透過代表會及議員陳情，遲遲未獲得正面回應。