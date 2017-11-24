〈北部〉日千葉參展農博 鄭文燦︰須符中央法規

2017-11-24

宣布明年交流規劃

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦、千葉縣知事森田健作昨天召開「台日聯合記者會」，森田健作頻頻為千葉縣食品零污染掛保證，也向台灣政府喊話，認為法規應回歸科學數據，不應單以地區判定，市長鄭文燦則表示，明年四月的桃園農業博覽會將邀請千葉縣參展，但參展項目必須符合中央食品法規。

台灣在日本三一一大地震後，禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉等縣食品輸台，廿二日在東京召開的台日經濟貿易會議中，日方數度提及希望解禁。桃園市、千葉縣昨在桃園市政府召開「台日聯合記者會」，宣布明年的交流規劃，在場的日本媒體關心鄭文燦對日食輸台禁令的態度。

森田健作表示，對日本食品輸台禁令深感遺憾，他保證千葉縣食品沒有問題，在日本國內檢測結果是零污染，也在全國流通，希望依照科學數據判定。

他說，台灣人心中的疑慮可以理解，未來若發現問題，日方一定會停止食品出口。他也提到，千葉縣的落花生非常有名，希望進口至台灣製成甜點，再回銷日本。

對於日方喊話，鄭文燦回應，農業博覽會採多方面交流，千葉縣雖然離災區較遠，但桃園市府的基本原則是參展項目須符合中央許可。

鄭文燦指出，市府在農博設置「國際友好專區」，邀請日本姊妹縣千葉、香川、宮崎參展，明年還有桌球交流賽、千葉東京灣跨海大橋馬拉松、東京國際食品展，並擴大雙方學生的教育、旅行，深化友誼與產業交流。