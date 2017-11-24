〈中部〉長青學苑 明年目標突破七百班

2017-11-24

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕長青學苑已成為老人家相當喜歡且重視的學習，為讓更多長者可參與長青學苑的課程，社會局與各區公所提出長青學苑倍增計劃，市長林佳龍廿三日更提出承諾，將讓長青學苑從現在的六百班，上衝到一千班。

市府實施托育一條龍，社會局推動七二一預防醫學觀念、健康促進等觀念，為協助長輩老年生活更健康，社會局與公所合作推廣舉辦長青學苑，目前全市共有廿九個長青學苑，每區皆有一個，但因長青學苑相當熱門，因應地方實際需求，社會局明年起將承辦長青學苑的工作下放給各區公所，讓區公所依在地老人的實際需求來開辦班別。

市長林佳龍昨日前往太平長青學苑了解辦學情形，強調社會局力推長青學苑倍增計畫，他上任時，僅約三百七十班，現已達六百多班，明年目標突破七百班，未來更希望達到一千班，讓長輩在子女外出工作時，自己能到學苑上課，讓子女能安心工作，長輩也學習更多的技能及人際關係。

林佳龍表示，市府推行七二一計畫，目的希望七成長輩能走進社區，二成輕度失能長輩透過快樂學堂、元氣學堂減緩失能失智，一成需要長照安養的長輩，可以得到最好的照顧。

此外，大甲區農會日南長青學苑則在昨天舉行第十三屆結業典禮暨學習成果展，學員表演歌舞多才多藝，展示琳琅滿目的作品，節目精采。日南區長青學苑已邁入第十三年，因課程多元，吸引七百多名長者報名參加，阿公阿嬤們在台上唱歌、跳舞，學習電腦、腳底按摩、書法，呈現成果，獲得來賓熱烈掌聲。