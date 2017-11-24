〈中部〉82歲醫師林瑤棋 日記成寫作百寶箱

2017-11-24

〔記者歐素美／台中報導〕寫日記寫出名堂！八十二歲醫師林瑤棋筆耕不輟，經常在報章雜誌或「醫聲論壇」發表文章，並集結成書，最近再出版「醫路走來」一書。林瑤棋從國中開始寫日記，將平日所見所聞記錄下來，連車票、菸盒等都留起來，日記成為他寫作時的百寶箱。因為他的著作中書寫許多關於姓氏來源及有趣的名字等資料，日本NHK電視台節目「探討人名」，日前還特別來台採訪。

八十二歲的林瑤棋，從十六歲開始寫日記，但他的日記跟別人不一樣，一般人的日記大多記述個人心情，林瑤棋卻把當日所見所聞記錄下來，甚至坐過的車票、契約書等各式單據，早期連菸盒都保存下來，後來因菸盒體積太大才作罷，事後並建置索引，方便日後從日記裡查找資料。

他說，除了戰時曾被迫短暫停止寫日記外，六十六年來幾乎從未間斷，日記本早已堆滿整個櫃子，他利用具有行事曆的記事本寫日記，在上面寫下見聞、或將車票等單據夾在記事本上。電腦化後，他的記事本成簡要小日記，主要文字則透過電腦打字儲存。林瑤棋說，「日記不是只有記錄文字，而是所有都可以記錄，當成私人博物館，很有意思」。

日記也成為他寫作的百寶箱，每天都必須在「醫聲論壇」發文，「基層醫師月刊」也有專欄，加上平時還在診所看診，林瑤棋笑稱，腸枯思竭的時候翻翻日記，就可以找到很多有意思的紀錄，整理成為文章。

林瑤棋因筆耕不輟，至今已出版廿餘本著作，十月更出版「醫路走來」一書。他寫了很多鄉土故事或有趣的姓名，他說，像是丘逢甲的「丘」，清雍正時期，因雍正崇敬孔子，孔子名「丘」，為了避諱，「丘」姓被改為「邱」，民國成立後，「邱」姓終於可以改回「丘」，但當時台灣被日本統治，所以台灣的「邱」姓還是使用「邱」，「丘」與「邱」姓不同，實則同源。

日本NHK電視台「探討人名」節目發現林瑤棋著作，導演鈴木伸治等三人本月十三日來台採訪，探索台灣人和日本人姓名差異等，預定明年元月底播出。