〈中部〉獼猴啃食水果 武陵農場改種杭菊

2017-11-24

〔記者李忠憲／台中報導〕武陵農場傳「猴害」！近二年台灣獼猴肆虐大梨山地區，武陵農場及周邊果園作物遭啃食，因此損失數百萬元，但因位於國家公園範圍，對猴群無計可施。武陵農場表示，為降低農損，已減少果園面積並改種杭菊，分散風險。

連兩年虧損400多萬元

國內知名高山觀光景點武陵農場有遠近馳名的櫻花季等美景，更種植有水蜜桃、新世紀梨、蜜蘋果等多種高經濟作物，成為饕客的最愛，但近幾年來，農場內的猴群持續啃食這些水果，場方已經連續兩年因此虧損四百多萬元。

武陵農場表示，農場茶莊有販售當季李子、水蜜桃或蜜蘋果，猴子常趁銷售人員上廁所或沒遊客時，跑到倉庫搬貨，一回頭桌上的水果就被一掃而空，實在無奈，而且農場位於雪霸國家公園內，無法架設電網或絕育以降低猴害，幾乎無計可施。

附近果農靠多養幾隻狗自衛

附近果農也說，他們只能多養幾隻狗自衛，至於水果就請牠們吃一些，希望能和平共處，避免牠們來搗亂。

武陵農場場長袁圖強對此表示，台灣獼猴掠食嚴重，造成這兩年各短收四○七萬元、四六五萬元，肥料成本付諸流水。今年新種杭菊，因無病蟲害，適合高山氣候，而且台灣獼猴沒興趣，收成情況不錯。明年將增加到五公頃，至於果作部分從十一公頃減至一．七公頃，廢耕部分不再修剪、疏果及施肥，若有結果則給猴子吃。

東海大學教授林良恭表示，武陵獼猴有五個族群，約一百隻。和平區代表會副主席羅進玉也說，台灣獼猴是保育類動物，也是山林原生動物，如果牠們想吃、需要吃，只能發佛心讓牠們果腹。果農怕觸法，多半不敢獵捕，怕被猴群報復，也不敢驅趕，只能在夾縫中求生存。