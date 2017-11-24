〈中部〉亡靈陳情要尋仇 議員助放下

2017-11-24

〔記者陳冠備／彰化報導〕議員接受陳情「百百款」，不過來自靈界的陳情應該怎麼辦？彰化縣議員張雪如日前卻接到一位被亡靈附身的民眾，要求找出殺死她的兇手，她只好找來九天玄女乩身與其亡者溝通，最後達成協議。張雪如說，接到亡者陳情，心中雖然毛毛的，不過盡力讓事情圓滿解決。

擔任美髮師的四十五歲盧姓女子在日前靈修回家，卻頭痛劇烈，背脊常感涼意，晚上睡覺還夢見一女子出現夢中，用聽不懂的語言跟她講話，她透過師姐得知是有一越南籍女子跟其身邊，哭訴在四年前被泰籍男友殺害，要求盧女找到兇手，並要穿上紅衣殺他報仇。

盧女為此到警察局希望找出案發經過，可是並無記錄，還被員警取笑，她也曾到包公廟、城隍廟求助立牌位祭祀，但冤靈並不接受，只好找上張雪如，希望她能為亡靈尋仇。

張雪如表示，盧女被亡靈上身，嘴中不斷吐出越南語，她也嚇一跳，趕緊找來道行資深的師姐幫助，透過九天玄女上身，與亡靈溝通許久，才肯放下仇恨，接受安排轉世投胎，盧女也恢復正常生活。

民俗專家蒲慶峰表示，人死後靈魂仍存在，氣沒消去想報復，此為怨靈，若有人氣場低落、磁場又與怨靈相吸時，確實有被附身可能，若真被怨靈附身，也不要被當兇手利用，有形變成犯法，無形又成為因果循環，應以佛經開導亡魂，勸其放下並轉世投胎。