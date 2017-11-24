〈中部〉國際救難 16搜救犬隊拚認證

2017-11-24

〔記者謝介裕／竹山報導〕二○一七亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證作業，二十三日在南投縣竹山鎮消防署消訓中心登場，將持續至二十五日截止，總共有十六組犬隻報名參與，並在訓練人員的口令、指示下進行各項搜尋動作，不只考驗搜救犬面臨災害環境的應變能力，更考驗人、狗之間的默契，與賽人員莫不卯勁爭取通過認證，取得加入國際救難行列資格。

此次參與認證的十六支隊伍，除了一隊來自日本RDTA救難犬協會，其餘分別來自台中、高雄、新北等消防機關及民間單位，依規定，必須通過「IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證」的犬隻，才能參加此次考試，取得「MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」後，也才能接受聯合國的徵召參與國際重大災害救援工作。

此次認證考試區分學科及術科，學科內容包含國際任務救援指南、搜救犬緊急醫療救護等，術科則有日、夜間災區搜索、搜救等任務，曾參與一○三年高雄氣爆、一○五年台南地震維冠大樓倒塌救援勤務的消防署兩隻搜救犬「強強」、「樂樂」也參與檢測。

認證考場 納入集集武昌宮地震園區

此次認證考場與歐美最大不同處，在於融合台灣近年來的災害類型，包括倒塌建築物、土石流、氣爆及長隧道走山土石崩坍等情境，連位於台中霧峰的國立自然科學博物館及集集武昌宮九二一地震園區也都納入，增加認證的困難度及真實性，也深獲IRO國際搜救犬組織及其裁判團肯定。

消防署副署長謝景旭指出，MRT國際任務救援能力認證，每年在歐美地區約舉辦五個場次，亞洲區除韓國於二○○八年舉辦外，尚未有其他亞洲國家辦理該項世界級搜救犬認證活動，此次該署能爭取到主辦權，實屬難得，未來將持續推廣搜救犬培訓、積極參與國際救援任務，並建立馴養技術溝通交流平台，達到全面強化搜救犬災搜能力。