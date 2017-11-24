〈中部〉（雲林）惜山祭護生態 華南國小獲環教獎

2017-11-24

〔記者林國賢／雲林報導〕古坑鄉華南國小以自然為師，與社區居民合作舉辦「惜山祭」等活動，體現環境教育，獲雲林縣環境教育獎，將與致力地質教育推廣的草嶺國小主任鄭朝正、結合食農教育的北溪社區攜手角逐校園組、個人組與社區組的國家環境教育獎。

雲林縣政府昨舉辦第六屆環境教育獎，及參加環境教育終身學習護照開通中獎三十位幸運兒領獎典禮。華南國小這幾年與華山社區發展協會合作推動「華山生態季」，每年三、四月生物繁殖季節，不使用除草劑，減少光害，保護螢火蟲、樹蛙、昆蟲能順利成長，讓華山地區恢復更多樣化的生態面貌，獲校園組特優。

鄭朝正學生時期曾因童軍活動到草嶺參訪，愛上草嶺特殊地質生態，九十七年自願到草嶺國小任職，致力推展地質教育與草嶺生態旅遊，至今接待五百多個參訪團體，帶著大家認識草嶺獨特地質環境，同時願意保護它，拿下個人組特優。

「北溪社區發展協會」將剪紙藝術融入社區環境，結合學校及地方產業，發展食農教育，將人與土地的關係透過體驗教育推廣給民眾，獲得社區組特優；另個人組張漢致力環境教育推廣，獲個人組優等。

環保局代理局長張喬維表示，環境教育讓我們的家園更美好優質，歡迎民眾上網註冊環境教育終身學習網、參與環保集點，上網學習環境教育知識，養成綠色消費好習慣。