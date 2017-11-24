〈中部〉阿里山開鑿「麵粉路仔」 耆老見證艱辛

2017-11-24

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣大阿里山區的台十八線（阿里山公路）、縣道一五九甲線（大華公路），在民國五○年代因地方人士賣美援麵粉，籌措開路資金及發放麵粉當作工資，又稱「麵粉路仔」，現年八十歲的竹崎鄉民洪欽灶是少數參與這兩條公路開闢工程的耆老，他與開路工人一鏟一鑿開鑿完成深入山區的公路，至今仍保存當年使用的十字鎬等工具，見證開路的艱辛歷史。

80歲洪欽灶 保留當年十字鎬

洪欽灶說，父親當年為籌措開闢竹崎鄉中和村至番路鄉公興村的山路工程費，與數十位地方人士售賣麵粉，資金到位後，他與兩位兄長自五十一年投入為期兩年的開路工程，並將隙頂至石棹的牛車路路幅拓寬至四．五公尺，所開通的「中興產業道路」能讓公車通行，是七十一年全線開通的阿里山公路前身。

賣麵粉籌錢 闢台18線與159甲線

他在五十四年參與開闢竹崎鄉光華村連接番路鄉大湖村全長廿一．六公里的縣道一五九甲線，該工程以發放麵粉代替工資，開路工人為養家活口，炎炎夏日也要去上工，當時開路仰賴人工開鑿，使用炸藥開闢隧道前，要先大聲喊「要爆了！」提醒眾人閃避，避免被炸開的石塊波及，「很榮幸參與開闢這兩條『麵粉路仔』的歷史」。

洪欽灶之子、中和村長洪銀盛說，「中興產業道路」未開闢前，居民至少得走五小時的山間小路到嘉義市區，用山區盛產的竹筍換取糖、鹽或生活必需品，直到「中興產業道路」完工後，才改善農產不易對外運輸的問題。

嘉義縣阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠說，阿里山公路、大華公路是石棹地區最重要的聯外道路，經阿里山林鐵列車駕駛員翁幸昭、頂笨仔文化協會理事長劉嘉南等人協助，蒐集了這兩條公路當年開鑿老照片數十張，十二月十九日起在奮起湖日本神社遺址展出二個月，帶領民眾勾勒出大阿里山區昔日面貌。