〈中部〉東山路地下道填平 春節前難完工

2017-11-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東山路地下道填平工程於上月廿一日完工，開放主線道雙向通車，第二階段側車道填平工程原定本月十五日完工，但新增自來水管線汰換、排水溝更新工程，加上舊溝眾多，管線必須遷移，至今仍在施工，汽機車和公車共道擁擠，恐明年農曆春節前難以完工。

機車和汽車 用同車道擁擠

東山路地下道側車道在主線道通行後封閉，進行拆除護欄、遷移路燈和整平路面工程，機車改為駛入主線道與汽車混合共行，鐵路改建工程局指出，由於自來水公司進入汰換老舊水管，一併解決水管長期漏水的問題，因此工程無法如期完工，必須等自來水管施工完成，再繼續進行。

鐵工局表示，拆除護欄工程已完成，但因應市府和地方要求新增工程，將道路兩側老舊排水溝拆除，施作加大、加深新排水溝，以及興建人行道，但拆水溝過程中，發現水溝內有台電、中華電信等多重管線密佈，必須協調遷移，等待業者再進入施工遷移完成，新增工程原定兩個月工期再延後，農曆年前恐無法完工，側車道難通車。

由於側車道封閉，機車改駛入主線，汽機車和公車共行擁擠，加上一旁工程施工，工程車駛入車道載運碎石，雖然有義交、工程人員指揮交通，但非交通尖峰時間，已出現小塞車。有民眾認為，工程能一次做好，忍耐一下無妨，以免多次挖馬路更不方便，但交通維護一定要做好；但也有附近店家、住戶覺得施工太久了。

石頭噴砸路面 工人架網攔截

而鐵工局日前在拆除地下道護欄時，因為行車民眾反映，石頭噴砸到路面，擔心砸到人車，工程單位竟由工人架網，隨著挖土機移動，形成人肉架網攔截噴石畫面，讓民眾大為吃驚。