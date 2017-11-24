〈中部〉振興路巷弄打通 直通樂業路免繞道

2017-11-24

路長204公尺 斥資528萬元

〔記者張菁雅／台中報導〕東區樂業路為銜接大里、太平、霧峰及台七十四線的重要交通幹道，為紓解尖峰時間壅塞車流，市府打通振興路四三七巷一一一弄連接至樂業路，日前已完工通車。市長林佳龍廿三日前往視察時表示，這條路雖然長度約有二百公尺，經費也不多，卻發揮非常大的效用。

東區振興路四三七巷一一一弄打通工程長二百零四公尺、路寬十二公尺，工程費五百廿八萬元，去年九月廿八日開工，今年九月廿日完工，已於十月開放通行。

林佳龍視察 95歲阿嬤開心感謝

林佳龍昨天視察通車使用情形，市議員何敏誠、東區區長江惠雯、東信里里長洪榮吉及民眾都到場關心，一位九十五歲阿嬤開心地握著林佳龍的手，直說有了這條路，以後真的很方便。

林佳龍表示，東區樂業路及振興路是上七十四號快速道路，或到大里、太平的重要交通幹道，上下班尖峰時刻都會出現交通壅塞情形，加上當地是台中過去的「黑手窟」，有許多傳統產業拚到世界冠軍，也因此有不少工廠且人口聚集，為了交通及安全，市府打通這條巷弄，具有替代道路的效果，可紓解十甲東路、環中東路的交通車流。

市府將優先打通這種巷弄

林佳龍也說，「這條道路不長、經費不多，但產生的效用非常大」，基層建設一定要了解市民的需求，台中市需要打通的巷弄非常多，市府要優先打通這種巷弄，有助於都市縫合，期盼讓台中市市區與偏遠地區能同步享受升格後所提升的生活水準。

建設局表示，這項工程範圍雖然不大，但施工位置原有多間廠房，須先克服地上物及管線問題，才有辦法動工，且工程期間遭遇自來水管線影響施作，經協調自來水公司協助，工程才能順利完成，完工後不僅可分流樂業路車潮，同時節省居民繞道時間。