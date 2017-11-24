〈中部〉（嘉市）香湖公園蓋觀景台廁所 要花900萬

2017-11-24

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府要打造「一公園一特色」，建設處長李國榮昨在議會進行工作報告時表示，將運用市府一筆九百萬元經費在香湖公園建置觀景台廁所，本案目前進行細部設計中，議員張秀華認同設置「五星級廁所」，未來成為打卡新地標，議員王美惠則指出，位處市中心的義昌公園竟沒有公共廁所，民眾須向公園內的萬善君廟借廁所，疾呼市府努力改善公園問題。

私立南華大學建築與景觀學系兼任講師、建築師陳世岸表示，嘉市公園廁所的問題在於維護管理不易，且須有無障礙空間設計及區分大人與小孩使用；他認為，公園廁所設置目的不是為促進觀光，市府要花大錢蓋廁所，在設計上須兼顧生態、節能、污水處理等措施。

建設處公園管理科長陳嘉惠說，香湖公園全區面積約二十五公頃，目前園區北側、東側各有一座廁所，將在南側新增觀景台廁所，另將原博愛園區的廁所整修復修使用，這兩個工程案建設經費，將分別運用九百萬元及三百六十萬元兩筆市府預算。

陳嘉惠表示，香湖公園生態豐富，觀景台廁所將以荔枝為造型作為設計概念，兼具性別友善廁所等功能，上層設置瞭望台讓民眾能欣賞香湖美景，當地有缺自來水問題，硬體建設包括化糞池管路及自來水引水等，預計二週後完成細部設計，下月發包，明年九月前完工。

至於義昌公園沒有公共廁所的問題，李國榮說，昨已派員與廟方溝通，希望全天候開放給民眾使用，不要因廟方管理人員下班後，民眾要借用廁所就不得其門而入。