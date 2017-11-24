〈中部〉（雲林）oBike進駐西螺 斗南年底也引進

2017-11-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府設置公共腳踏車租賃系統計畫還在評估中，西螺公所已率先與oBike合作，在鎮內放置一百台oBike共享單車供民眾使用，另斗南鎮今年底也要引引進一百台oBike。

首批百台 遊客反應不錯

西螺鎮公所為讓遊客能輕鬆在西螺鎮「趴趴走」，在西螺大橋觀光文化節與oBike合作，在鎮內放置一百台oBike共享單車，這也是共享單車首次進駐雲林，兩天活動期間免費供遊客及鎮民騎乘，活動結束仍擺放在地方供民眾使用，計費方式與國內其他地方一樣，前五分鐘免費，每十五分鐘三元。

由於市區停車位一位難求，活動期間許多遊客騎乘穿梭老街、西螺大橋及其他景點，這幾天仍可見遊客或鎮民使用，廖姓鎮民說，oBike沒有固定停車地點，短程代步很方便；林姓遊客表示，很喜歡到西螺老街逛文創店，但停車很不方便，昨把車停在西螺大橋旁停車場，然後騎oBike逛老街，省時又方便。

西螺鎮長鄭鈴惠指出，共享自行車沒有污染，可補足大眾交通工具不足的最後一哩路，公所與業者合作除提供民眾短程代步工具，也希望藉此降低空氣污染源。

西螺警分局表示，oBike共享單車在外縣市最大爭議是停車亂象，影響交通安全及市容景觀，截至昨天進駐一週未發現有亂停情況，也呼籲民眾不要亂停及棄置。

西螺oBike共享單車放置在中央市場內廣場、西螺大橋旁觀光廁所停車場、延平老街大同路口停車場及中山路停車場。

oBike公關經理賴筱薇指出，每部oBike共享單車都有定位系統，公司未來會派專人巡視，針對故障、被棄置車輛維修及排除，除了西螺已提供一百台，公司也與斗南接洽中，預計今年底提供一百台放置在斗南車站、石龜車站、客運站周遭及斗南戶政事務所。民眾只要下載oBikeAPP或上官網查詢，裡面就有費率、使用方法說明。