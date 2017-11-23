〈南部〉乳癌末期婦超高劑量放療 5年半未復發

2017-11-23

〔記者王俊忠／台南報導〕五年半前罹患乳癌末期的蔡姓婦人，曾被醫學中心建議住進安寧病房、等同宣判死刑，但她不認命，轉而求助台南市立安南醫院醫師梁永昌，梁醫師以一百倍的放射線超高劑量精準放射轟炸癌瘤部位，治療後，乳癌與移轉的癌病灶都消失不見，追蹤迄今未再復發，也無副作用。七十歲的蔡婦昨淚謝梁永昌恩同再造。

梁永昌表示，並非所有癌症都適用超高劑量放射轟炸治療，有五位類似病例，三人是乳癌患者，兩人是頭、頸癌，五人接受五十至一百倍的超高劑量放射線治療，蔡婦是最嚴重的癌末者，但治療成效最顯著，此案已被美國癌症生物學與治療學國際期刊接受，準備發行。

五年半前，六十五歲的蔡婦發現左乳房有硬塊，前往醫學中心檢查是乳癌併左腋下淋巴結轉移，被醫學中心建議已到癌末階段、可進安寧病房療護。

蔡婦找到安南醫院放射腫瘤科主任梁永昌，先以一週時間處理緩解患者腫瘤出血，他告訴患者，要做與一般放療不同的超高劑量放射線精準轟炸治療，四週內以電子射線為患者病灶做高精準定位治療。

梁永昌說，超高劑量放射線精準投射在病灶上，從治療期間至今，患者沒有出現明顯副作用，蔡婦左乳房與腋下癌瘤完全消失；此療法投下的超高劑量，同時產生放射遠端效應，骨骼轉移的胸椎病灶也消失不見。