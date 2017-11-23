〈南部〉成大龔慧貞副教授 獲美國礦物學會會士

2017-11-23

亞洲首位獲殊榮女性科學家

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學地球科學系副教授龔慧貞，榮獲美國礦物學會（Mineralogical Society of America，MSA）會士，在已公佈的二○一八年全世界十一位獲獎者中，龔慧貞不僅是唯一台灣學者，更是歷年來亞洲地區首位獲此殊榮的女性科學家。

對於獲選消息，龔慧貞第一時間不敢相信，還打趣地說︰「是在開玩笑嗎？」她說，做研究過程雖然辛苦，但樂在其中，「遇到一個問題，然後解決問題，對自己來說也不斷有新的學習。」

龔慧貞的研究主要以地球內部礦物物理性質在高溫高壓下的測量，其所發表相關論文期刊，常獲國內外學術引用，讓人聯想到知名奇幻文學作品《地心探險記》。

不過她認為，地球深部的研究其實「比登天還難」，因為目前還沒有任何一項儀器，可以把偵測儀器送入地底下超過十二公里（要到達真正的地心，還要六千四百公里）。

她踏入地球科學領域，其實有些誤打誤撞，高中時期先是對天文產生興趣，進大學選填地球科學系才發現搞錯了，想研究天文應該進物理系，直到大四才因研究了解到地球深部結構奧妙，進而著迷於地球。碩士畢業後進入工研院工作，加入中研院地科所高壓實驗室，並獲師長推薦前往澳大利亞國立大學地球科學進修，畢業後一直活躍於高壓礦物物理學術研究領域。

龔慧貞回憶自小喜歡實作，鼓勵年輕學子「對任何事物都能多一點好奇心，並且有邏輯地去嘗試，挫折一定會有，但也就是不斷地練習，就能有所收穫。」

成功大學表示，美國礦物學會是全球最具影響力的地質學術組織之一，每年從全球從事礦物學、結晶學、地球化學和岩石學等領域的科學家中遴選會士，每年不超過會員人數○．五％，表揚做出重要貢獻的科學家。