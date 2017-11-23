〈南部〉中油古蹟宿舍 議員建議變工人文學館

2017-11-23

作家楊青矗曾是煉油廠工人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕議員張豐藤昨質詢時強調，本土小說家楊青矗曾是高雄煉油廠工人，開啟了高雄的工人文學，是否可將中油宏南社區的市定古蹟宿舍，變身為工人文學館？市長陳菊則表示支持，但因產權屬於中油，須和中油協商。

女兒願拿出父親資料展示

張豐藤昨在總質詢中，特別提出一個小心願，希望陳菊能替他完成。張豐藤說，他從小就是小說迷，很多本土小說伴隨他的成長，包括楊青矗、王拓、吳濁流、鍾理和、鍾肇政、李喬等人，也因此造就了他的台灣意識。

市長支持 須和中油協商

張豐藤表示，知名的台灣鄉土文學作家楊青矗，就曾是高雄煉油廠的工人，開啟了高雄的工人文學，與陳菊一樣，一九七九年也因美麗島事件入獄。

張豐藤說，現年七十七歲的楊青矗，目前身體狀況不太好，他前天和楊的女兒聯繫，提及中油宏南社區有兩棟被指定為市定古蹟的宿舍，希望其中一棟可以成為工人文學館的構想，楊的女兒表示如果成真，將全力配合，拿出父親第一手的資料展示。

中油宏南宿舍這二棟日式建物，幾年前被中油視為危樓，準備拆除，張豐藤與當地文史團體發現後，緊急通報文化局，啟動文資審查程序，指定為暫定古蹟，避免拆除危機，目前則已通過為指定古蹟，正修復中。