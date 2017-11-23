〈南部〉國立高中職 高市教師職業工會︰每班降至30人

2017-11-23

教育部宣布109學年度降至35人

〔記者洪定宏／高雄報導〕教育部國教署宣布將調降國立高中職每班學生人數，高雄市教師職業工會昨呼籲高市教育局跟進，以一一○學年度調降至三十人為努力目標，落實精緻化教學。

教局僅強調確定調降 未提30人

但教育局沒有正面回應教職工會的「三十人」建議，僅強調本月六日已經召開相關會議確定調降，將於一○七學年度實施；也就是一○七學年度普通科與進修部每班學生人數調降為三十八人、專業群科及綜合高中學程為三十七人，一○九學年度以調降至每班三十五人為目標。

高市教職工會副理事長陳建志指出，全國教師工會總聯合會早已多次行文教育部，建議調降高中職班級人數；今年十月二十八日舉辦「高中職校務政策研討會」時，又向國教署提案，呼籲「一○七學年度立即調降國立高中職班級人數至三十五人」，獲得國教署善意回應。

陳建志強調，一○八新課綱內涵強調「探究與實作」，新的大學入學方案更要求學生提供「學習歷程」紀錄，這些都必須在較少的班級人數之下，教師才能有效提供指導與協助。

高市教職工會理事長董書攸建議，高雄市的高中職應朝「一一○年每班人數調降至三十人」努力，以落實精緻化教學，為高雄的人才培育打好基礎，提升競爭力。

國教署前天宣布調降國立高中職每班學生人數，普通科目前每班四十人，一○七學年度調降至三十八人，預計一○九學年度降至三十五人；專業群科及綜合高中學程目前是三十八人，一○七學年度要調降至三十七人。

高雄市教師職業工會昨天上午十點多就向教育局發出建議，但教育局遲至傍晚五點多才以書面對外說明，結果毫無創新突破之處，幾乎跟教育部的進度一樣，完全不提「一一○學年度調降至三十人」的可行性。

  • 高雄市教師職業工會建議高中職每班人數，應調降至三十人。圖為三民家商勇奪全國高級中等學校學生技藝競賽十八座獎盃的師生合照。（記者洪定宏翻攝）

    高雄市教師職業工會建議高中職每班人數，應調降至三十人。圖為三民家商勇奪全國高級中等學校學生技藝競賽十八座獎盃的師生合照。（記者洪定宏翻攝）