〈南部〉國立高中職 高市教師職業工會︰每班降至30人

2017-11-23

教育部宣布109學年度降至35人

〔記者洪定宏／高雄報導〕教育部國教署宣布將調降國立高中職每班學生人數，高雄市教師職業工會昨呼籲高市教育局跟進，以一一○學年度調降至三十人為努力目標，落實精緻化教學。

教局僅強調確定調降 未提30人

但教育局沒有正面回應教職工會的「三十人」建議，僅強調本月六日已經召開相關會議確定調降，將於一○七學年度實施；也就是一○七學年度普通科與進修部每班學生人數調降為三十八人、專業群科及綜合高中學程為三十七人，一○九學年度以調降至每班三十五人為目標。

高市教職工會副理事長陳建志指出，全國教師工會總聯合會早已多次行文教育部，建議調降高中職班級人數；今年十月二十八日舉辦「高中職校務政策研討會」時，又向國教署提案，呼籲「一○七學年度立即調降國立高中職班級人數至三十五人」，獲得國教署善意回應。

陳建志強調，一○八新課綱內涵強調「探究與實作」，新的大學入學方案更要求學生提供「學習歷程」紀錄，這些都必須在較少的班級人數之下，教師才能有效提供指導與協助。

高市教職工會理事長董書攸建議，高雄市的高中職應朝「一一○年每班人數調降至三十人」努力，以落實精緻化教學，為高雄的人才培育打好基礎，提升競爭力。

國教署前天宣布調降國立高中職每班學生人數，普通科目前每班四十人，一○七學年度調降至三十八人，預計一○九學年度降至三十五人；專業群科及綜合高中學程目前是三十八人，一○七學年度要調降至三十七人。

高雄市教師職業工會昨天上午十點多就向教育局發出建議，但教育局遲至傍晚五點多才以書面對外說明，結果毫無創新突破之處，幾乎跟教育部的進度一樣，完全不提「一一○學年度調降至三十人」的可行性。