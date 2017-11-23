〈南部〉農技團搶手 南州地區農會再徵新人

2017-11-23

已有50人報名

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農委會為解決農業缺工，今年推出農業技術團，中、高、屏三個農會試辦，因需求熱烈，除新增恆春和嘉義兩地區技術團，最早的三個農會再度招募「新人」，南州地區農會本週才開始報名，已有五十人報名爭搶十餘個名額。

月薪上看4萬

農委會以台中、高雄及屏東三個農會最先設立「農業技術團」及農業師傅，由農委會培訓並由農會媒合工作，獲聘者以每日行情約一千一百元為例，還有每人每日補助交通費一百元、就業獎勵和務農基金約萬元等，月薪上看四萬不是問題。

「不是一份工作而是一個事業！」首批被錄取的農業師傅鍾淨澄說，雖然都在太陽底下工作，大家都辛苦，但學到的是屬於自己的技術；另名蕭伯紘則勉勵若熱到受不了而發脾氣時，想想自己的初衷，不管是為薪水還是新技術，或者更大夢想來鼓勵自己。

南州地區農會指出，農業師傅上工後，目前在業界相當搶手，照農委會派工率計算，最高曾達一○一％，成效頗獲農民好評，派工時間也都會避開中午，總是供不應求。

農民潘華辛說，現在農工不好請，有年輕人幫忙承擔工作非常好。農民蔡協良則指出，農場缺人，有穩定充實人力，這個政策希望能延續下去。

南州地區農會本週再度「招兵買馬」，農會表示，第二批預計招募十一到十五人及數名備取，意者盡快向農會報名。