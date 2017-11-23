〈南部〉台灣國際衝浪賽 今起決戰金樽

2017-11-23

總獎金475萬 台灣史上最高

〔記者張存薇／台東報導〕天氣正好海正藍！台灣國際衝浪公開賽今天起在台東金樽海邊開戰，來自十八國、一百八十位選手將乘風逐浪，挑戰台灣史上最高四百七十五萬元總獎金，縣長黃健庭昨天設宴款待各國選手，他強調，希望藉由台東持續舉辦衝浪國際賽事，讓台灣衝浪活動更蓬勃發展。

台東縣今年第七年舉辦衝浪賽，縣長黃健庭指出，台東縣有這麼棒的浪況，應該好好發揮，台東縣一開始就設定要辦國際級比賽，經過不斷努力，終於獲世界衝浪聯盟WSL（World Surf League）肯定，讓金樽站從積分巡迴賽、一躍站上衝浪最重要的舞台舉辦世界級冠軍賽事，爭取到花東基金補助，總獎金為四百七十五萬元，也是台灣史上最高。

今天清晨七時起，金樽海邊將展開世界男子、女子長板總冠軍賽，有卅六位男子選手、十六位女子選手參賽，包括頂尖級的美國長板巨星Taylor Jenson、巴西衝浪甜心Chloe Calmon，而昨天舉辦的台灣外卡資格賽事中，獲冠軍的潘海心、施湘雲也將代表台灣出賽。

此外，WSL男子短板QS1500積分賽排名最高的澳洲籍Tyran Watson、台灣十歲小將劉名讓也將參加各分組比賽，賽事到十二月三日閉幕。

有接駁車和導覽、體驗

為了方便民眾觀戰，縣府也安排活動接駁車，每天八班往返台東市區及金樽衝浪賽會場，上午七時起發車、約每小時一班次，最後一班車為下午五時發車，從台東火車站出發，經台東轉運站、富岡、東河等點，單程五十元。

另外台東縣體育會衝浪運動委員會在活動期間每日上午十時、下午二時在現場有衝浪導覽解說，上午十一時卅分及下午三時則有SUP（站立式划槳）衝浪體驗，歡迎民眾到場參與。