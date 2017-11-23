〈南部〉看花田吃好料 胡麻文化季週六飄香

2017-11-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「喫好油，顧健康」「台南胡麻、一麻當鮮」！今年台南胡麻產業文化季廿五日登場，昨日 「香噴噴」上菜，由代理市長李孟諺與農會、民代合力讚聲宣傳，邀民眾來看胡麻田、吃美食。

農會胡麻油 品質有保證

李孟諺幽默地說，天氣冷的時候，來一碗熱騰騰、香噴噴的麻油雞，是人生最大的享受，現代人追求飲食健康，農會與農民合作產製的胡麻油品質有保證之外，正值冬季吃麻油補身，對男生而言「強健體魄」，也是創造家庭幸福來源，就這功效強力行銷，絕對會搶購一空。

李孟諺強調，農會做事都是很實在，可以為品質保證、讓大家放心，不至於因為量產而有價格受影響的情況，絕對是純正的，不會有為了要賺大錢去做危害民眾健康的事情。

台南胡麻種植面積約佔全國八十五％，其中西港、安定及善化區胡麻種植面積，就佔全市四十五％，種植面積最廣及品質最好的區域之一。宣傳會現場擺上各式胡麻加工農產品與麻油雞等多項美食料理，麻油香陣陣撲鼻。

南市農業局長許漢卿表示，今年拜氣候所賜，胡麻產量豐收，中央也將胡麻列入契作項目，並提高收購每公頃在四萬五千元以上，而南市各農會為保障農民收益，收購價仍維持在每台斤一百三十元至一百五十元。

系列活動 善化區農會打頭陣

胡麻文化季系列活動，廿五日在善化區農會廣場打頭陣，有胡麻榨油體驗DIY、芝麻創意料理競賽等；十二月二日在安定區公所西側停車場，有展售會、田園路跑、傳統民俗技藝表演等；十二月九、十日在西港區農會後營倉庫，有胡麻料理品嚐、民俗舞蹈等。

另外，在台一線、市道一七八及一七三等沿線都有胡麻花，民眾可觀賞農民在田間割捆胡麻、摃胡麻籽及篩胡麻籽等，或到農會的麻油加工廠參觀榨油製作過程，體驗台南在地的田園景觀與人文特色。