〈南部〉終於要蓋社宅了 明年中動工

2017-11-23

地點在鐵路地下化民族站旁

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市終於要蓋社會住宅了，地點選在鐵路地下化民族站旁的市有土地，預計蓋二百五十戶，明年中動工，只租不售，將以市價七至八折出租。

高雄市都發局以實際行動，呼應小英總統的社會住宅政策，今天於高雄展覽館舉辦「城意實築‧棲居高雄共合社宅論壇」，同時將宣布南台灣首座新建社會住宅。

據了解，都發局原先針對高雄市幾處地點，評估是否適合興建社會住宅，包括捷運沿線、鐵路地下化後沿線的國公有土地、捷運南岡山站旁的大鵬九村，及國產署的幾塊土地等，最後敲定是位於鐵路地下化民族站旁，鐵軌拆除後的新生廊帶市有土地，正對民族國宅。

250戶 只租不售 市價7至8折

高雄市都發局長李怡德表示，儘管高雄房價和租金不像北部都市那麼高不可攀，但仍有一些租不起、甚至租不到房子的市民，因此市府運用高雄最核心的鐵路地下化民族站旁市有土地，將新建第一座全新、多功能的社會住宅。

這處社會住宅的基地面積○．四八公頃（約一四五二坪），將由投身社宅規劃超過三十年的荷蘭麥肯諾建築師事務所規劃設計，預計興建二棟，總戶數二五○戶。

李怡德說， 房型則規劃一房、二房、三房，只租不售，租金約為市價的七至八折，弱勢族群將有優先承租權。

市府強調，每座城市發展情況不同，高雄的空屋仍多，房價也比北部相對平穩，因此以往新建社會住宅的急迫性不像北台灣，現階段仍以房租津貼進行補助。