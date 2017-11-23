〈南部〉不利耕地種電 屏縣盼擴大公告區

2017-11-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農委會九月公告屏東縣首批不利耕地可設置綠能設施，面積四百九十五公頃，集中在林邊地區，縣府認為近兩年提出近二千公頃的申請，但僅四分之一被公告，能實際施設者恐有限，希望中央擴大公告區，並給地方更多權限。

僅核准四分之一 集中林邊

農委會於九月二十一日公告「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」，屏東縣有四區，分別位於林邊鄉鎮林段、鎮安段、銀放索段，以及富田、成功、大鵬段，均為私有地。

屏縣府綠能辦公室主任何紹康說明，經公告地區施設綠能不必向政府繳納回饋金，一般地區則需繳納，金額為土地公告市值的百分之五十，面積較大的，有時需上億元；但是農民一旦申請，恐會因未有經營農業之事實，而喪失農保資格，農民需審慎評估得失。

農民憂失農保資格 恐卻步

何紹康指出，若全區四百九十五公頃均順利投入光電，發電量可達三百ＭＷ，不過，由於台電饋線未必經過公告區，加上農民擔心不再有農保資格而卻步，因此，希望中央能再擴大公告區，甚至將劃設區域的權限下放給地方政府，畢竟縣府才最了解地方；至於一般地區投入綠能，也建議中央把回饋金下調到公告現值的百分之二十五。

縣長潘孟安在上週行政院長賴清德下鄉時表示，只要政策鬆綁，有信心在兩年半內，讓屏東縣二十八．五萬用電戶全面使用綠電，成為全面綠電的縣市。

此外，外界憂慮光電業者搶地的問題，何紹康也說明，農民將土地租給業者二十年，目前一般行情是一年一分地約四萬元，有業者會把「幾年後租金減為…」等條款藏在合約中，若農民不清楚內容，縣府會協助把關。