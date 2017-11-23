〈台北都會〉《新政策上路4個月》北市低污示範區 抓到逾6百件烏賊車

2017-11-23

〔記者周彥妤／台北報導〕為加強攔檢「烏賊車」在馬路趴趴走，北市環保局選定「一線二站六處」推行「低污染排放示範區」，七月實施至十月底，柴油大客車告發四十四件，近二成五不合格、機車告發五七九件，近二成不合格，合計告發逾六百件，超出預期；環保局透露，未來將對烏賊車研擬更嚴格的管制辦法。

「低污染排放示範區」鎖定老舊機車、柴油大客車等高污染車輛出入頻繁地點，選定「一線二站六處」包含新生南路至松江路段、台北轉運站、市府轉運站、台北一○一、故宮、陽明山、中正紀念堂、國父紀念館及忠烈祠，列為加強取締區域。不符排放標準者，按污染程度不同，機車處一千五百元至六千元罰鍰，柴油車罰三千元至兩萬元。

環保局統計，自七月上路至十月底，柴油大客車稽查數二九二一車次，檢測數一七七車次，告發四十四件，近二成五不合格；機車稽查數三萬二七三四車次，檢測數三二二二車次，告發五七九件，近二成不合格。

環保局空污噪音防制科長楊梅華表示，只要民眾進入示範區，被攔下就會列為稽查數，若檢測不合格即予告發。

楊梅華說，不論是柴油車或機車，不合格比例都比預期高，近來環保署修定「空氣污染防制法草案」，已送行政院審議，未來通過的話，地方亦將參照中央法令，擬定較嚴格的管制辦法。

環保局稽查大隊長陳沼舟指出，近來民眾對空污危害更有意識，但仍有不少二行程機車騎士遭攔截檢測不合格時有所不滿。他呼籲，相較四行程機車，二行程排放污染物高出近十倍，對環境有一定衝擊，政府目前有提供汰換補助，可多加利用。