〈台北都會〉北市興隆公宅二區 明年6月底入住

2017-11-23

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市文山區興隆公宅二區基地工程，規劃五百廿六戶、社會福利工作站、老人日照中心及托嬰中心，預計今年底完工，台北市副市長林欽榮昨前往視察後表示，原規劃明年第一季入住，因有其他標案在準備，延至六月底入住。他強調，屆時所有社福、智慧電網都會到位，不再被施工影響。

興隆公宅二區位於文山區興隆路四段一○五巷，約花費廿．六億元，興建地上廿二層、十一層二棟建築物。房型分別為八坪「小一房型」、十至十二坪「一房型」、十六至十八坪「二房型」及廿二至廿四坪「三房型」，戶數分別為五十九戶、兩百一十七戶、一百九十八戶及四十四戶。

下月完工取得使照 明年3月招租

北市都市發展局表示，興隆公宅二區預計今年底完工並取得使用執照，考量智慧電網工程約在明年四月完成，社會福利設施也需招標及內裝調整，因此決定三月對外招租，六月底入住，屆時就會一步到位，不會住進去後還要面臨天天敲敲打打。

林欽榮自誇 比韓國公宅還進步

林欽榮昨受訪說，興隆公宅二區除提供公宅，也有優質的居住環境，房內都附設衣櫃、五金、安裝免治馬桶，建築無障礙設施，三樓、十二樓設置空中走廊，自詡比去韓國看過的公宅還進步。

林欽榮指出，北市府與能源局、台電合作，推出興隆公宅二區三○一戶做為智慧電網實證場域，智慧建築能源管理系統可於尖峰用電時段執行需量反應，達到節能減碳之成效。根據興隆公宅一區的試驗狀況，有加裝可省電十三．八四％，每月電費省一百元，北市目標是新建公宅都能適用智慧電網。