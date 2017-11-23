〈台北都會〉淡水河口放流文蛤苗 明年5月前勿採

2017-11-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕近年受環境變遷影響，淡水河文蛤產量大不如前，過去一艘漁船一天最多可採捕一百斤，如今一天最多捕卅多斤，有時只有十多斤，讓漁民擔憂不已，淡水區漁會委託農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心台西分所進行育苗，成功培育一百萬粒文蛤苗，廿六日將增殖放流五十萬粒，呼籲民眾明年五月前，儘量避開淡水河沿岸潮間帶採捕文蛤。

育苗百萬粒 26日先增殖50萬粒

淡水漁民說，淡水河口採捕的文蛤，相傳是日治時期由日本人引進，不少中南部養殖業者都會到淡水買文蛤苗。每年五至十一月文蛤盛產期，可見到近百艘漁船聚集在淡水河口耙文蛤，然而隨著淡水河水文環境改變，文蛤產量逐年減少。

淡水區漁會總幹事吳永寬指出，過去一艘專門捕文蛤的漁船，在產期一天可捕七、八十斤文蛤，甚至可達一百斤；每到夏天，除河面上的漁船，退潮時也可見民眾在岸邊耙文蛤，「猶如大型泳池，滿滿的人。」其中淡江大橋引道工程旁、八里挖子尾自然保留區，都是耙文蛤的熱門點。他感嘆，近五年文蛤產量遞減，一艘漁船一天只捕獲卅斤左右，甚至只剩十多斤。

新北市農業局長李玟表示，為保留淡水逐漸消失的傳統耙文蛤漁業，淡水區漁會負責提供當地文蛤種貝，委託水試所海水繁養殖研究中心台西分所進行育苗，目前已成功培育出一百萬粒的文蛤苗，將於淡水河口進行放流。

吳永寬補充，廿六日將先放流五十萬粒文蛤苗，視成效再階段性放流另外五十萬粒，同時也會委託水試所、台北海洋科技大學等持續調查、追蹤，盼回復文蛤苗生長及繁殖的環境，延續淡水耙文蛤文化。