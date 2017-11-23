〈台北都會〉北市府預算付委又要加碼 民進黨團批綁架議會

2017-11-23

柯團隊赴民進黨團政策報告

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲日前公開宣示加碼私幼補助，三、四歲私幼生補助自每學期五千元提高到一萬三千五百元。北市副市長鄧家基昨赴民進黨團進行政策報告，卻表示政策方向未定，北市議會民進黨團總召許淑華砲轟，北市府一○七年度預算已付委審議，政策方向竟不清，財源未依預算程序編列就要議員買單，形同綁架議會，根本惡搞府會關係。

北市政府發言人劉奕霆回應，政策一直是市長上任以來目標，希望透過相關政策補助降低家長負擔，議會的意見市府會虛心接收，進一步研議。

北市府一○七年度預算送至市議會付委分組審議，但北市府一反以往與民進黨良好互動，本會期未曾赴民進黨團進行政策報告，在民進黨團要求下，北市府昨首度至民進黨團報告。

北市教育局報告規劃，原定一○七學年度起將補助四歲私幼生每學期五千元、低收入幼兒七千元，總經費約一．四九億元，市長宣示將加碼至一萬三千五百元，明年九月上路。

據轉述，教育局於會中說，目前「僅有政策方向，未有執行細節」，補助預算差額約四．六億元，將以教育發展基金支應。

許淑華指出，黨團議員於議會質詢時以三歲幼兒未補助，私幼學費高昂，每月五千元難以減輕家長負擔，多次建議市府整體規劃、提高補助，但柯文哲從來未給明確方向；而明年度預算六月就送議會審查，十一月總質詢時才臨時決定要加碼補助，顯見未有明確規劃。

許淑華說，政策補助立意良善，不過市長向外界開政策支票，就要議會通過市府未依正常程序編列的預算，讓議會騎虎難下。